Украинский журналист Гордон в прямом эфире указал Зеленскому на его ошибки

Весь период пребывания президента Украины Владимира Зеленского на посту главы государства не дал ощутимых результатов, считает журналист Дмитрий Гордон.

Украинец в прямом эфире местного телеканала жестко прошелся по ошибкам руководства своей страны. По его словам, Зеленский так и не смог добиться хоть каких-то позитивных перемен с момента избрания в 2019 году.

«2,5 года ни одной реформы, ничего вообще, коту под хвост. Как так? Почему?» — задался вопросом Гордон.

Журналист также указал на попытки властей «задушить» свободу слова на Украине. По мнению Гордона, Зеленский в этом плане даже превзошел своего предшественника Петра Порошенко. В качестве примера журналист привел законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Гордон уверен: даже эта инициатива направлена на обеспечение контроля над прессой. А в начале следующего года Верховная рада рассмотрит проект о медиа, который при утверждении еще больше затронет сферу СМИ.

Политику Зеленского ранее раскритиковал и львовский журналист Остап Дроздов. В частности, он заявил, что заявления президента о «российской угрозе» нацелены на отвлечение внимания граждан от внутренних проблем Украины.