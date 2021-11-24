Политолог Третьяков: мечта Европы о независимости от России обернется ее наказанием

Кремлю не составит ни малейшего труда одним изящным движением поставить на колени и Европу и США, заявил политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «60 минут». Все, что для этого нужно, — просто исполнить главную мечту всего коллективного Запада.

Как отметил Третьяков, страны Европы и США постоянно говорят о мнимой «российской угрозе», приписывая ей собственные внутренние системные проблемы. К их числу относятся растущая инфляция в США, и штурмующие границу беженцы в Великобритании, и многое другое. Но особое место в антироссийском нарративе занимает тезис о том, что Европа должна побороть энергетическую зависимость от России.

Третьяков предложил изящный способ пресечь такого рода спекуляции. Если Европа так об этом мечтает, почему бы одним движением просто не перекрыть вентили всех труб с нефтью и газом, ведущих в Старый Свет, предложил эксперт. Бойтесь своих желаний — они могут сбыться, отправил пугающий сигнал Западу эксперт телепередачи.

«Я, конечно, решения не принимаю, но я бы на месте президента или главы «Газпрома» 24 декабря сказал бы: "Вы страдаете от зависимости от российских энергоносителей, вы многократно это говорили. Вы утверждаете, что Россия использует газ как политическое оружие, поэтому я решил освободить Европу от энергетической зависимости, прекратить использовать это оружие. Мы закрываем по вашей просьбе все газопроводы и все нефтепроводы, живите независимо». Это стало бы лучшим наказанием для всех русофобов и в то же время вежливым и дипломатичным выполнением главной их просьбы об энергонезависимости. Подарок на рождество. Хотел бы я посмотреть после этого на биржевые котировки 25 декабря», — посмеялся российский политолог.

Один из главных поводов для истерик у стран коллективного Запада — трансбалтийский газопровод «Северный поток — 2». Его строительство полностью завершено, осталось прохождение процедуры сертификации со стороны немецкого регулятора.