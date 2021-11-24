Решение суда о взыскании штрафа с Facebook за неудаление запрещенного контента осталось в силе

Таганский районный суд Москвы оставил без изменений решение о взыскании с социальной сети Facebook 21 миллиона рублей. Именно такой штраф корпорация должна будет заплатить за неудаление запрещенного в России контента.

Напомним, что американская компания является фигурантом сразу нескольких административных судопроизводств. Руководство Facebook неоднократно получало от Роспотребнадзора предупреждения о неприемлемости публикации запрещенного в РФ контента. При этом администрация соцсети отказалась удалять посты, которые вызвали претензии со стороны ведомства.

Кроме того, для Facebook это уже не первый штраф. Сумма обязательных выплат в России составляет порядка 90 миллионов рублей.