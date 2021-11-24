Путин предложил создать в России вакцину против COVID-19 для детей от двух лет

Российским ученым следует задуматься над тем, чтобы разработать вакцину от коронавируса для маленьких детей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством.

Ученые из целого ряда стран в данный момент заняты разработкой вакцины для детей возрастом от 2 лет. Российским ученым следует задуматься над созданием подобного препарата, отметил Путин.

«В некоторых странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали работать над вакциной для детей с двух лет. Нам тоже нужно над этим подумать», — заявил он.

Согласно данным, которые предоставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сегодня российский минздрав зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник М». Данный препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет.