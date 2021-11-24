Жители поселка совхоза имени Ленина обвинил Грудинина в краже унитазов из Дворца культуры

Предпринимателя Павла Грудинина обвиняют в краже унитазов из Дворца культуры, расположенного в поселке совхоза имени Ленина, сообщает Life.ru. Претензии поступают от местных жителей.

По словам граждан, сотрудники ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащего Грудинину, вынесли унитазы, объяснив свои действия тем, что из-за отсутствия отопления сантехника может лопнуть. Жители поселка призвали работников предприятия не выполнять распоряжения бизнесмена.

«Несмотря на это мы просим вас отказаться от выполнения тех его приказов, которые наносят вред посёлку. Вы стали заложниками истерик П.Н. Грудинина, который не смог сам решить хозяйственные вопросы и споры и втянул в свои сомнительные дела рабочих ЗАО «Совхоз имени Ленина» и их семьи», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в Дворце культуры уже почти год не проводятся мероприятия, а в самом здании полностью уничтожены все коммуникации.