Вакцина от COVID-19 для детей поступит в гражданский оборот в России не раньше конца года

Минздрав России намерен зарегистрировать вакцину от коронавируса для детей. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Российские ученые проводят испытания препарата от коронавируса для детей под названием «Спутник М». Эту вакцину создали для подростков от 12 до 17 лет. Сегодня данный препарат будет официально зарегистрирован, заявила Голикова.

«Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина GamCovid-Vac M — центр Гамалеи — для детей», — заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова добавила, что в скором времени данный препарат поступит в гражданский оборот. По ее информации, при благоприятном исходе это произойдет не раньше конца года.

Во время совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация в стране носит добровольный характер даже для детей. Подростки возрастом от 15 лет могут самостоятельно принимать решение о том, чтобы привиться от COVID-19.