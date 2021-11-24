Дроздов рассказала о начинающемся на Украине «шухере» из-за Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский, зачищая в стране оппозицию, закрывая телеканалы, совершает государственную измену, чем настраивает против себя и патриотов, и националистов.

Об этом в эфире украинского «4 канала» заявил львовский журналист-пропагандист Остап Дроздов, известный своей русофобской позицией.

«За Зеленским может ходить образ второго Лукашенко, потому что он проводит зачистку, использует силовиков, жесткая вертикаль власти, продолжение узурпации власти. Такой вариант возможен, но я бы назвал его «выстрелом себе в голову». Потому что у нас такое не проходит», — подчеркнул Дроздов.

По его словам, возможно, первой меткой назревающего протеста, предупреждением для нынешней украинской власти стал баннер, растянутый в Киеве на Майдане ко «дню достоинства и свободы», на котором были изображены президент Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, а также надпись «Их ложь унижает, защитим наше достоинство».

youtube.com / Pr Scr youtube.com

Также Остап Дроздов выразил уверенность в том, что Зеленскому не поможет уже ничто, в том числе и заявления о возможной «российской угрозе».

«Потому что у Зеленского прикольная тактика: вчера у нас был мир, разведение войск. The Washington Post врет, никакого наращивания российских войск нет. А сегодня над головами Зеленского и Ермака маячит государственная измена, и началось: «Россия нападет. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — считает пропагандист.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Этот шухер, по его словам, продолжается тех пор, как на пост президента реальной страны – Украины, с ее реальными проблемами был избран «выскочка и фейк» Зеленский. Все его президентство представляет собой грандиозный провал, и больше петлять уже некуда, так как Зеленского наконец поймали на лжи, которая тянет на государственную измену, заключил Дроздов.