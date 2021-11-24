Страны НАТО проявляют лицемерие, говоря о «российской угрозе» и при этом закупая у России «секретные товары», утверждают авторы китайского издания Sohu.

Отчет российской таможни выявил секретные закупки НАТО у России. Подробно в ситуации разобрались журналисты Sohu. Специально для своих читателей «ПолитРоссия» представляет пересказ публикации.

Страны, входящие в состав Альянса, закупают у РФ секретные товары под кодовым названием SSSS. США являются одним из самых активных покупателей: Вашингтон купил у Москвы товаров на сумму 814 миллионов долларов за девять месяцев.

«Запад враждебен к России, но покупает у нее «секретные товары». Отчет российской таможни неожиданно изобличил лицемерие стран НАТО», — пишут авторы Sohu.

Среди покупок фигурируют, в основном, ядерные материалы для атомных электростанций, титан и ракетные двигатели. Соединенные Штаты не приобретают у России оружие, но это делают другие страны НАТО. Западные государства покупают у российских поставщиков боеприпасы, самолеты и вертолеты, запчасти к ним.