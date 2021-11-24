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«Символично». Губернатор Кузбасса вспомнил хорошую жизнь при Сталине

Политика
«Символично». Губернатор Кузбасса вспомнил хорошую жизнь при Сталине

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев начал бюджетное послание со Сталина. Фотографию довольного Иосифа Виссарионовича, выступающего перед кузбасскими рабочими, он продемонстрировал местным депутатам на большом экране в первые секунды выступления 24 ноября. Парламентарии послушно посмотрели презентацию из PowerPoint от начала и до конца, а вот журналисты вспомнили о неоднозначной роли генералиссимуса в истории и принялись иронизировать.

«Сергей Цивилев выступает с бюджетным посланием и показывает всем Сталина. Символично», — саркастично заметили в местном Telegram-канале «Открытый город».

С именем Сталина на экране

А ведь и правда символично. Сталинск переименовали в Новокузнецк только 60 лет назад, но даже десталинизация под руководством генсека Никиты Хрущева не поменяла исторического значения «вождя народов» для Кузбасса. Хоть имени Сталина в речи Цивилева не прозвучало, историческую оценку той эпохи и советской плановой экономики губернатор дал однозначную.

«Кузбасс — это пример трудового подвига наших предков, которые в 1930-х годах с нуля, в тяжелейших условиях создали фундамент нашей индустриальной мощи, который оказал существенное влияние и на итоги Великой Отечественной войны, и на развитие нашей страны в послевоенные годы вплоть до нашего времени. Все объекты строились одновременно, по генеральному плану — и промышленность, и жилье, и учреждения культуры», — говорил Цивилев.

«Символично». Губернатор Кузбасса вспомнил хорошую жизнь при Сталине
wikipedia.org  / Bundesarchiv, Bild 183-R80329 / CC-BY-SA 3.0

Начинали индустриализацию в регионе «с кирки и лопаты», потом создали сверла и отбойные молотки — «они [рабочие Кузбасса] их сами придумали и сами изготовили», напомнил губернатор. Далее — электрификация промышленности и запуск мощных конвейеров, электровозов, производство коксующегося угля… И про сталинскую «социалку» Цивилев не забыл: припомнил строительство детских садов, школ и комфортного жилья для рабочих «с высокими потолками» — известное преимущество тех самых «сталинок», ценящихся на рынке недвижимости по сей день.

«Надо понимать эту ситуацию. Вся страна была в разрухе после Первой мировой и гражданских войн. Стартовали с нуля, с полной разрухи. Вот они, герои. <…> Мы пользуемся трудом предыдущих поколений и должны всегда об этом помнить, беречь, ценить, приумножать и развивать», — вещал губернатор.

После окончания исторического экскурса стало понятно, к чему все идет.

Перевыполненный план Цивилева

Параллель процветающего Кузбасса 90-летней давности с нынешним губернаторским курсом в регионе стала очевидной. Пиарщики не зря постарались: от выцветших фотографий счастливого пролетариата Цивилев перешел к собственной «первой пятилетке» (возглавляет регион с 2018 года).

«В текущем году ввели в эксплуатацию три угледобывающих предприятия: одну шахту и два разреза. В декабре откроем еще одну шахту», — гордо заявил управленец.

Следом Сергей Евгеньевич порадовал трудящихся, но не всех — бюджетникам с 1 декабря проиндексируют зарплаты на 8,6%. Ну а тем, кто работает на капиталистов, зарплаты пока не повысили, хоть губернатор и призвал руководителей предприятий это сделать.

«Символично». Губернатор Кузбасса вспомнил хорошую жизнь при Сталине
Федеральное агентство новостей  / Наталья Макеева

Не менее «стахановские» темпы пообещал Цивилев и в экологии, и в транспортной инфраструктуре. Дорогу в обход Кемерова надеется построить за три года, а 15 очистных сооружений начнут работать до конца нынешнего года, заверил губернатор. Ну а пока его рейтинги стремительно падают, отмечают политологи. Причем по весьма прозаичной причине.

«Акции Сергея Цивилева рушатся за провал отопительного сезона. Сразу два города в Кузбассе не получили паспорта готовности к зиме (где температура может опускаться до минус 30–40 градусов). Не повезло жителям Анжеро-Судженска (около 67 тыс. человек) и жителям Юрги (порядка 80 тыс. человек). Удивительно, но причиной неготовности к отопительному сезону оказалась проблемы ТЭЦ и …. нехватка угля. Странно для региона, который обеспечивает всю страну углем», — отмечает независимое рейтинговое агентство «ПолитБрокер».

Подробнее о том, как губернатор Цивилев нашел 300-летние корни Кузбасса, но «потерял» деньги на его развитие — в нашей статье.

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