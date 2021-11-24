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Владимир Путин опробовал на себе назальную вакцину против коронавируса

Общество
Владимир Путин опробовал на себе назальную вакцину против коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании членов правительства о том, как испытал назальную вакцину против COVID-19.

По словам главы государства, через полгода после вакцинации «титры защитные опустились». Специалисты порекомендовали пройти вакцинацию. Сначала Путину сделали укол, а потом дали порошок.

«Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции набрали порошок, попросили меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнули, 15 минут я посидел и все. На этом закончилось. Никаких ощущений не было», — поделился российский лидер.

После этих процедур Путин чувствует себя нормально и даже занимался спортом. Президент в очередной раз напомнил о важности вакцинации от коронавируса, что необходимо для снижения заболеваемости в стране.

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