Семь бед, один ответ. Готова ли Россия перейти на цифровые паспорта

О введении цифровых паспортов говорили много, но за спорами вокруг необходимости пресловутых QR-кодов эта история померкла. Казалось бы, у цифровой «новеллы» много плюсов. Такой паспорт ты никогда не потеряешь, не постираешь в стиральной машине, его не сгрызет собака. Есть надежда, что документы перестанут воровать и подделывать, ведь это бессмысленно, если у государства будет электронная база с данными идентификаторов личности.

Почему же тогда многие россияне не доверяют нововведению? В свое время некоторых пугал даже штрих-код, кто-то видел в этом чуть ли не печать дьявола. Но почему люди боятся прогресса? Отвечая на этот вопрос, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов напомнил, что данный проект обсуждается в России уже несколько лет.

Разговоры о возможном внедрении цифровых паспортов в стране начинались еще в 2013 году. Однако реализация этой идеи на практике уже несколько раз откладывалась, чтобы максимально доработать систему, инфраструктуру проекта, определиться с ее окончательным вариантом.

«Кроме того, у ряда граждан есть опасения, связанные с электронными технологиями и гаджетами вообще, – признал политолог. – Мне кажется, это нормальное явление: что-то новое в нашей жизни всегда внедряется непросто, люди относятся к этому с осторожностью».

novreg.ru / Правительство Новгородской области

Однако надо учесть бурное развитие технологий в последние годы, изменение взаимодействия гражданина с государством, добавил эксперт. Сейчас огромное количество услуг оказывается в электронном варианте, человек может представить государству сведения через интернет. Прежде всего через портал госуслуг, который развивается очень быстро и на федеральном уровне, и в регионах.

«Мне кажется, этот страх должен понемногу уходить, – считает Александр Игнатов. – Люди все более охотно используют электронные коммуникации. В том числе, кстати, и электронное голосование на выборах. Каждое последующее применение такого голосования влечет за собой рост его участников в разы. Это говорит о росте доверия граждан к постепенному переходу к бесконтактному способу общения».

Этому способствовали и ограничения, введенные в связи с пандемией в последние полтора-два года. Но, конечно же, на этот тренд повлиял и технический прогресс. Достаточно вспомнить, как в свое время внедряли банковские карты: в тот период скептиков было немало, поскольку отвыкнуть от наличных денег оказалось не так просто. Сейчас бумажных денег почти не увидишь.

«К этому надо привыкнуть, надо увидеть плюсы, – полагает специалист. – Логичным шагом в условиях развития электронной инфраструктуры является и внедрение цифровых паспортов. Я так понимаю, такой паспорт будет содержать и электронную подпись, что позволит заходить на различные сервисы в ускоренном режиме».

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

К тому же теперь сохранение паспортных данных станет зоной ответственности государства. А значит, мы уже уходим от необходимости вести борьбу с фальсификацией документов, в том числе паспортов. Словом, плюсов много. Но готов ли собеседник «Политики Сегодня» сам сменить свой бумажный паспорт на электронный?

«Конечно, почему нет. К тому же, видимо, этот процесс будет постепенным. Так же, как в свое время происходил обмен старых паспортов на новые. Или как это происходит в связи с неизбежным физическим износом паспорта. Надеюсь, растянутая во времени процедура замены паспортов окажется комфортной и необременительной».

Вполне возможно, что перемены повлияют и на процесс голосования в ходе выборов 2022 года. По мнению Александра Игнатова, это еще более упростит процедуру волеизъявления, хотя в случае с электронным голосованием этот механизм мало кому кажется сложным:

«Полагаю, в части верификации процедура будет оптимизирована и окажется еще более быстрой. Что касается традиционного голосования на участках, здесь есть, над чем подумать в плане ускорения идентификации человека. В том числе исключения человеческого фактора, все-таки машина ошибается реже».

И тем не менее. Не приведет ли боязнь пресловутого «контроля со стороны государства» к падению явки, не отпугнет ли это избирателя? Политолог не видит в этом опасности. Жители страны уже вовсю привыкают к повсеместной цифровизации, а новая процедура, напротив, может привлечь к выборным процессам молодежь.

Правительство Архангельской области /

Впрочем, доктор политических наук Владимир Слатинов настроен по отношению к этой инициативе более скептически. Он усомнился, что к внедрению QR-кодов и до сих пор буксующей вакцинации от коронавируса российские власти сегодня готовы добавить еще одну проблему:

«Думаю, процедура замены паспортов растянется на неопределенное время, а попытки властей ее ускорить вызовут массовое неприятие. К традиционному недоверию россиян к любым подобным государственным инициативам здесь добавляются вполне обоснованные опасения по поводу сохранности персональных данных».

Эксперт не исключил и возможностей мошеннических действий с электронным паспортом, ситуаций со взломом баз данных и утечками информации в интернет. А ведь за этим стоят кредиты, сделки с недвижимостью, другие финансовые операции.

«Так что даже продвинутые с точки зрения владения цифровыми технологиями россияне будут относиться к этой перспективе с опаской, – считает политолог. – Гарантировать сохранность данных государство не в состоянии, мы сегодня это хорошо видим на разных примерах. На мой взгляд, обсуждать массовое использование этого документа в ближайшей перспективе не придется».

Как видим, мнения разошлись даже у экспертов. Примут ли жители России нововведение в штыки, покажет лишь время.