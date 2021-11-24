Петербург столкнулся с катастрофической нехваткой дворников в первый день снегопада

Администрация Санкт-Петербурга не успела подготовиться к последствиям первого снега. Город столкнулся с нехваткой человеческой рабочей силы при уборке улиц и дорог.

С 23 на 24 ноября в Петербурге задействовали 801 единицу техники и 452 работника. Этого количества очень мало для такого мегаполиса. Если вспомнить 2019 год, то на улицы города после первого снега вывели 950 машин, а 17 января 2020-го — 1157.

Ситуация с дворниками в Петербурге обстоит катастрофически: штатных сотрудников только 530 человек на весь город. Это только треть от положенной нормы, а низкая зарплата не привлекает людей к работе, которая предусматривает тяжелый физический труд.

После первого снегопада Петербург буквально «остановился» из-за пробок, которые образовались в результате неубранных дорог, поскольку вышедшие в смену дворники не справлялись с наледью. Всего для ликвидации последствий снегопада собрали 1187 человек, из них лишь треть — свои, остальные — аутсорсинг. Однако даже этого не хватило для достаточной уборки города, передает Федеральное агентство новостей.