Жириновский предложил отменить регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников

Нужно отменить регистрацию тех партий, которые поддерживают противников вакцинации от коронавируса, с такой инициативой выступил глава франции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Политик высказался в поддержку показательных мер в отношении партий, которые поддерживают антипрививочников. Депутат Госдумы сравнил сравнил их призывы с антигосударственной деятельностью, так как это не спасает граждан, а, наоборот, приводит к гибели.

«Ведь уже 460 тысяч наших граждан умерли от ковида. Представьте, что вымер целый крупный райцентр: Липецк, Владимир, Тула, Курск», — заявил Жириновский в беседе с журналистами.

Также предлагается отстранить всех противников вакцинации против COVID-19 от телеэфиров. Жириновский подчеркнул, что прививки от коронавируса не вызывают «никаких негативных последствий».