Журналист Дроздов упрекнул Зеленского в лукавстве из-за заявлений о «российской угрозе»

Президент Украины Владимира Зеленского лукавит, когда заявляет о «российской угрозе», заявил львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов.

Журналист обратил внимание на инцидент в центре Киева. Националисты развернули в столице баннер с обвинениями во лжи в адрес главы государства.

«Уличили (Владимира Зеленского — Прим. ред.) во лжи, которая попахивает государственной изменой», — заметил Остап Дроздов.

Дроздов считает, что эта акция стала предупреждением и своеобразной «меткой» для главы государства, так как заявления украинского лидера о «российской угрозе» нужны для отвлечения внимания от настоящих государственныъх проблем.