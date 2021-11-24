Якутия и «Туризм.РФ» подписали соглашение о развитии сферы путешествий в регионе

Корпорация «Туризм.РФ» поможет Якутии в развитии сферы путешествий. Соглашение об этом подписали глава региона Айсен Николаев и гендиректор компании Сергей Суханов.

Якутия обладает огромным туристическим потенциалом, а сотрудничество с корпорацией поспособствует ускорению его реализации. Власти региона намерены определить приоритетные направления в развитии сферы путешествий. «Туризм.РФ» и правительство Якутии приступят к созданию мастер-планов туристских территорий, что позволит расширить круг инвесторов.

«Конечной целью нашего сотрудничества должен стать качественный и конкурентоспособный на российском и международном рынках туристский продукт и комфортные условия для отдыха в нашем уникальном регионе», — передает слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.

Якутия предлагает путешественникам около 300 продуктов по различным видам туризма, в том числе экологического, делового, промышленного, сельского, научного и экстремального. До 2019 года количество путешественников, въезжающих в республику, постоянно росло. В период пандемии турпоток уменьшился, однако сейчас отмечается тенденция к увеличению числа отдыхающих в регионе.