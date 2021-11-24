Нарушение зрение и дефицит дофамина могут появиться у человека после COVID-19

Коронавирусная инфекция может оставить после себя проблемы со зрением, облысение и плохое настроение. Необычные симптомы перечислила заведующая женским геронтологическим отделением №5 Псковской областной психиатрической больницы Мария Трофимова.

Специалист назвала признаки, которые могут появиться после излечения от коронавирусной инфекции. Заболевание может отразиться на работе мозга и поразить все системы организма. Это может привести к нарушению зрения, почечной недостаточности и отсутствию обоняния.

«У кого-то оно восстанавливается сразу, у кого-то не возвращается и через полгода. Вирус отключает в мозге участки, ответственные за восприятие запахов», — пояснила Мария Трофимова.

В голове может начаться воспаление сосудов, зафиксированы случаи бессимптомных менингитов и энцефалитов на фоне COVID-19. При коронавирусе в организме могут выработаться антитела к дофамину. Нехватка этого гормона может привести к ухудшению настроения.

Выработку дофамина может снизить вегетарианство, передает телеканал «360». Эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщил, кто может без последствий длительное время не употреблять мясо.