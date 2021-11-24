Бывший спортивный директор «Тамбова» задержан по подозрению в хищении денежных средств

В Московской области правоохранители задержали бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова. Мужчину подозревают в хищении субсидий, которые выделялись администрацией области в течение нескольких лет. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По версии следствия, Худяков может быть связан с хищением денежных средств должностными лицами клуба. Стражи порядка задержали фигуранта для проведения соответствующих следственных действий.

Согласно имеющимся данным, правительство города выделяло на поддержку «Тамбова» около миллиарда в год. Деньги руководители ФК незаконно присваивали.