Журналистка Шафран: США используют Украину для отвлечения народа от реальных проблем

Вашингтон преследует конкретные и сугубо корыстные цели, разжигая русофобские настроения на Украине и говоря о «войне с Россией» , однако такое поведение не может длиться вечно. Пугающий сигнал США после очередного «вброса» отправила известная журналистка Анна Шафран.

В интервью для портала «Украина.ру» Шафран раскрыла манипулятивную стратегию Вашингтона на подконтрольных Киеву территориях. «Страшилки» Белого дома по Украине и якобы «готовящейся войне с Россией» ориентированы исключительно на внутренний рынок и самого западного потребителя, уверена известная журналистка. Систематическими информационными вбросами Белый дом направляет тревожность населения в безопасное для себя русло, заставляя американцев закрывать глаза на реальные проблемы в государстве и всем западном мире.

Однако продолжать такую линию поведения вечно не получится, уверена Шафран. Рано или поздно внутренние социальные и экономические проблемы возьмут верх над алармистской повесткой Белого дома.

«Мы понимаем, что мир входит в серьезную финансовую турбулентность. Там целый ряд предпосылок, начиная от элементарных, которые на поверхности, это последствия коронавируса, локдаунов, а с другой стороны, мы понимаем, что та модель экономическая, которая реализовывалась в последние годы, она теперь уже подбирается к логическому завершению. Как говорят специалисты, финансисты, нам остается год-полтора, если так можно назвать, спокойной жизни», — констатировала Анна Шафран.

О том, что навязываемая США всему остальному миру экономическая модель устарела, ранее говорил и президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». По его мнению, человечество должно найти действующую альтернативу агрессивному милитаристскому капитализму.