Кремль рассматривает различные даты проведения большой пресс-конференции Путина

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина обязательно пройдет до празднования Нового года, однако точную дату еще предстоит уточнить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства не смог дать точный ответ на вопрос о том, когда именно пройдет масштабная встреча главы государства с журналистами. По словам Пескова, в Кремле обсуждается сразу несколько дат, включая 23 декабря, но к окончательному решению пока прийти не удалось.

«Как в эту (дату, 23 декабря — Прим. ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится», — успокоил представителей прессы Песков в ходе брифинга.

В прошлом году традиционную пресс-конференцию Владимира Путина транслировали шесть телеканалов и три радиостанции. На мероприятии 17 декабря собрались представители как отечественных, так и зарубежных изданий и новостных агентств.