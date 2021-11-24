Счет на минуты. «Газпром» грозит оставить Молдавию без газа

Жители Молдавии задаются вопросом, как им пережить грядущую зиму. Компания «Молдавгаз» так и не смогла найти деньги для погашения многомиллионного долга перед «Газпромом», при этом газовый гигант пригрозил восточноевропейским покупателям перекрытым вентилем и холодной зимой.

22 ноября российская компания уведомила Кишинев, что перекроет газ через 48 часов, если не получит 74 миллиона долларов за поставки энергоресурса. «Молдовгазу» пришлось обращаться напрямую к правительству, чтобы получить крупный займ и спасти республику от газового банкротства.

«Мы обратились к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа. Мы должны 1,3 миллиарда леев [около 74 миллионов долларов]», — посетовал глава компании Вадим Чебан.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Судя по всему, Кишинев не расщедрился на столь внушительную помощь, потому что утром 24 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил об отсутствии перевода со стороны «Молдавгаза». Вместо этого республика направила российской компании письмо, в котором всю ответственность переложили на молдавский кабмин.

«Нам нужно больше времени, чтобы выделить средства законным путем, — попытался объяснить вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. — Были внесены поправки в госбюджет на этот год, они уже одобрены в первом чтении, в четверг парламент одобрит его в финальном чтении».

Представители молдавской компании пообещали решить проблему «в кратчайшие сроки». Экспертное сообщество уверено в том, что Кишинев оказался в тупике. Нулевая переговорная позиция не оставляет властям выбора, утверждал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: Молдавия либо заплатит, либо останется без газа.

Президент республики Майя Санду винит в сложившейся ситуации высокие цены на мировом рынке и жалуется на «давление», под которым якобы оказалось правительство. В минувший вторник Андрей Спыну успокоил сограждан и заверил, что власти «обсуждают вопросы определения решений и гарантирования доставки газа гражданам нашей страны».

Несмотря на невыполненные обязательства, «Газпром» не пойдет на приостановку поставок, убежден генеральный директор Института национальной энергетики (ИНЭ) Сергей Правосудов. Эксперт напомнил, что Молдавия является давним «клиентом» компании, и задержки по оплате связаны исключительно с бюрократическими процедурами в кабмине.

«Это обычная процедурная операция, которую нужно согласовать с парламентом для выплаты ссуды. Я не думаю, что "Газпром" будет считать минуты с мыслью: "скорее бы отрубить газ". Компания дождется получения денег. <…> Более 50% акций "Молдавгаза" принадлежат "Газпрому". Я думаю, что просто обратят внимание на проблему, и деньги поступят на российские счета», — подчеркнул Правосудов.

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Некоторые аналитики сравнивают газовый кейс Молдавии с украинским вариантом и кивают на прозападные позиции Санду. В свое время она занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, да и Брюссель вряд ли оставит сторонницу идей феминизма без внимания. Вероятнее всего, президент рискнет обратиться за помощью к США или Евросоюзу.