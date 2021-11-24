Юристы «Конкорда» готовят иск против Bellingcat и The Insider

Издания Bellingcat и The Insider (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) распространили недостоверную информацию о бизнесмене Евгении Пригожине. В связи с этим юристы компании «Конкорд» планируют подать на них в суд.

Порочащие сведения опубликованы в материале «Приземление валькирий», сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Копия искового заявления размещена на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Юристы компании "Конкорд" намерены привлечь недобросовестные интернет-издания к ответственности и заставить их опровергнуть не соответствующие действительности сведения», — подчеркивается в сообщении.

Ранее юристы «Конкорда» дали заключение по «расследованию» The Insider и Bellingcat. Представители компании предупредили, что издания будут отвечать в суде за порочащую и недостоверную информацию о Евгении Пригожине.