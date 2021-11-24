Песков призвал не превращать в «охоту на ведьм» наказания антипрививочников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с наказаниями тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса.

В данный момент борьба с антипрививочниками не является главной для властей страны. К этому вопросу нужно относиться сбалансированно и спокойно, отметил Песков во время общения с прессой.

«Это все может рассматривать суд и выносить вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — заявил он.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом в России постепенно налаживается. В связи с этим все разговоры о возможном продлении новогодних каникул на фоне пандемии преждевременны, сообщает телеканал «360».