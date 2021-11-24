Кремль оценивает обстановку в Донбассе как очень тревожную

По оценке Кремля, в Донбассе сложилась «очень и очень тревожная» ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

Представитель Кремля также отметил, что у Москвы нет данных о применении американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) в Донбассе.

«Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть — это очевидный факт», — сказал Песков.

Накануне депутат Верховной рады, глава подкомитета по оборонной промышленности Игорь Копытин подтвердил первое использование комплексов «Джавелин» на линии соприкосновения в Донбассе. Однако вечером 23 ноября начальник пресс-службы штаба операции объединенных сил Украины Ярослав Мельничук опроверг эту информацию.