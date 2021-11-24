Смольный не справился с ликвидацией последствий первого снегопада на дорогах Петербурга

Администрация Санкт-Петербурга направила специальную технику на уборку улиц после первого в этом году снегопада, однако ее количество оказалось в разы меньше заявленного числа. Вместо анонсированных 696 машин на улицы города вышли 342.

Комитет по благоустройству Петербурга анонсировал вывод более 696 единиц техники на уборку города после снегопада, который прошел в ночь с 23 на 24 ноября. Чиновники сообщили, что работы по уборке снега продолжаются до сих пор.

Редакция издания «Политика Сегодня» выяснила, что Смольный направил на уборку города гораздо меньше техники, чем было заявлено. В некоторых районах снегоуборочных машин вообще не оказалось. По данным онлайн-карты, на улицах было замечено 342 единицы техники.

Власти Санкт-Петербурга в очередной раз проигнорировали решение городской проблемы, которая привела к образованию огромных «красных» пробок. Водители вынуждены были ехать с большой осторожностью, поскольку дороги были покрыты наледью. По всей видимости, администрация города не сумела спрогнозировать проблемы, которые пришли в Северную столицу уже после первого серьезного снегопада.