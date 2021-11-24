Apple инициировала судебное разбирательство из-за слежки за пользователями iPhone

Американская корпорация Apple намерена в суде отстоять интересы потребителей своего продукта — смартфонов iPhone. Пользователи устройств подверглись слежке со стороны израильской компании.

IT-гигант подал в суд иск на создателя шпионского программного обеспечения Pegasus технологическую фирму NSO Group. Американский концерт выступает с требованием включить сервисы и устройства израильской компании в перечень запрещенных к использованию. Кроме того, Apple указывает на необходимость применения штрафных санкций к создателю незаконной программы, которая нарушает законы Соединенных Штатов.

«Организации вроде NSO Group, спонсируемые государством, вкладывают миллионы долларов в разработку сложных шпионских технологий, по сути не отчитываясь за свою деятельность. Эту практику нужно менять», — считает вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги.

Шпионская программа Pegasus способна осуществлять удаленное наблюдение за смартфонами. В перечень возможностей ПО входит вычисление паролей устройств, определение их местонахождения, а также получение доступа к микрофону и данным учетных записей. В частности, благодаря именно этой программе удавалось успешно взламывать принадлежащие политикам и журналистам телефоны.