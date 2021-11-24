Готовившего взрыв в школе Волгограда подростка отправили в психбольницу

Волгоградский суд принял решение об аресте подростка, которые планировал напасть на местную школу. Также его направили на лечение в психбольницу.

В связи с нарушениями условий домашнего ареста по ходатайству следствия подозреваемому изменили меру пресечения и отправили в СИЗО. Подростку предстоит пройти лечение в психиатрической больнице, в которой он пробудет до 12 декабря.

ФСБ предотвратило нападение на одну из школ Волгограда летом 2021 года. Выяснилось, что теракт готовил 16-летний подросток. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

По версии следствия, вооруженное нападение на учебное заведение школьник готовил, чтобы расквитаться с сотрудником учреждения и один из учеников, с которым у подозреваемого был конфликт.