Премьер Грузии Гарибашвили заявил о барьере в отношениях Москвы и Тбилиси

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о наличии фактора, препятствующего налаживанию отношений Москвы и Тбилиси. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала.

Политик считает, что российская сторона «не уважает» суверенитет и единство Грузии. По его мнению, это является главным барьером в развитии двустороннего диалога.

«У нас нет прямого контакта по политическим вопросам. Единственный контакт — это формат Абашидзе — Карасина, который касается только торгово-экономических и культурных отношений», — отметил Гарибашвили.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности Москвы двигаться по пути восстановления диалога с Тбилиси. По его словам, сейчас у России и Грузии практически отсутствуют официальные дипломатические отношения.