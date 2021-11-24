Бывший вице-мэр челябинского Миасса задержан по делу о превышении должностных полномочий

В Миассе Челябинской области оперативники задержали бывшего вице-мэра города Василия Сорока, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом рассказало ИА URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, уголовное дело может быть связано с нарушением законодательства при выделении земельных участком под строительство горнолыжной базы, руководителем которой являлся подозреваемый до получения должности в городской администрации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). К настоящему моменту в двух управлениях мэрии произведена выемка документации, которая может представлять интерес для следствия.