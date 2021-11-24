Президент Путин поздравил ведущего КВН Маслякова с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бессменного ведущего КВН Александра Маслякова с днем рождения. В поздравительной телеграмме он пожелал юбиляру исполнения намеченных планов.

Ведущий Масляков с самого утра 24 ноября получается теплые поздравления с днем рождения. Заслуженному деятелю искусств России исполнилось 80 лет. Глава государства Владимир Путин не остался в стороне и направил юбиляру телеграмму.

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии», — говорится в поздравительном сообщении Путина, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин пожелал Маслякову реализации намеченных планов, всего наилучшего и здоровья. По его словам, именно профессиональные качества позволяют ведущему много лет подряд задавать вектор направления развития КВН.

Александр Масляков в канун 80-летия дал большое интервью, в котором заявил, что уже задумался об уходе на пенсию. Сменить его в КВН может сын, который уже «окреп и в опоре не нуждается».