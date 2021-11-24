Омбудсмен Москалькова предложила ввести запрет на изъятие единственного жилья у должников с детьми

Выдвинута инициатива о введении моратория на изъятие единственного жилья у должников с несовершеннолетними детьми. Предложение внесла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Инициатива содержится в докладе «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Москалькова предложила сохранять жилье за семьями в пандемию коронавирусной инфекции и в период после карантина.

В качестве исключения следует рассматривать падение доходов граждан во время пандемии коронавируса, в том числе при решении вопроса о предоставлении реструктуризации жилищных кредитов. Москалькова предложила продлить срок действия моратория на взыскание штрафа за задержку или неполную оплату услуг ЖКХ.

Российский закон мешает банкам взыскивать единственное жилье должника. Исключений не делается даже имущества взятого в залог.