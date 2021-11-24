Сенатор Рукавишникова указала на «медвежью услугу» в публикации видео с гонками на дорогах

Блогеры, выкладывающие в интернет ролики с гонками на дорогах, оказывают себе «медвежью услугу». Такое мнение выразила первый зампред комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
По словам сенатора, опубликованные видео с подобным содержанием являются доказательством нарушений законодательства в части правил дорожного движения.
«Тем самым они (блогеры. — Прим. ред.) осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — приводит слова Рукавишниковой РИА Новости.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто оценил возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД. Он считает, что для улучшения ситуации на дорогах необходима «стройная, продуманная система».