Сенатор Рукавишникова указала на «медвежью услугу» в публикации видео с гонками на дорогах

Блогеры, выкладывающие в интернет ролики с гонками на дорогах, оказывают себе «медвежью услугу». Такое мнение выразила первый зампред комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По словам сенатора, опубликованные видео с подобным содержанием являются доказательством нарушений законодательства в части правил дорожного движения.

«Тем самым они (блогеры. — Прим. ред.) осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций», — приводит слова Рукавишниковой РИА Новости.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто оценил возможность введения уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД. Он считает, что для улучшения ситуации на дорогах необходима «стройная, продуманная система».