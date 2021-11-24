Госсовет Крыма рассмотрит представление об увольнении вице-премьера Рюмшина

Представление об отставке вице-премьера Крыма Андрея Рюмшина поступило в Государственный совет республики. Информацию подтвердили в парламенте региона.

Документ подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым. Заявление об увольнении Андрей Рюмшин подал по собственному желанию.

«Планируем этот вопрос рассмотреть в понедельник на пленарном заседании», — сказал первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс изданию «Крыминформ».

Сергей Аксенов ранее пригласил президента Болгарии Румена Радева на Крымский полуостров. Это произошло после того, как политик признал регион российским.