Игры Санду. Молдавия не погасила долг перед «Газпромом» в день окончания ультиматума

Молдавия не спешит платить за российский газ, хотя в среду, 24 ноября, истекает срок, отведенный «Газпромом» на погашение долга.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В понедельник российская компания уведомила Кишинев о том, что через 48 часов прекратит поставки топлива, так как Молдавия должна была внести платеж еще 22 ноября, но не сделала этого.

Сергей Куприянов подчеркнул, что недавний контракт на пять лет был заключен практически на условиях молдавской стороны, так как «Газпром» принял во внимание непростое финансовое положение республики и позицию президента РФ, к которому официальный Кишинев не раз обращался за помощью. Однако оговаривался важный момент: Молдавия должна была в срок заплатить за текущие поставки газа.