Губернатор Калининградской области рассказал о причинах введения «продуктовых карточек»

Возобновление специальных целевых выплат на период с апреля по июнь — время между прошедшим и предстоящим сборами урожая — не является следствием дефицита продуктов. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы в прошлом году первый раз внедрили эту меру, обкатали, в нашем регионе она пользовалась большой популярностью. Порядка шести тысяч человек смогли воспользоваться ей. Сейчас мы хотим нарастить в объемах и сделать в перспективе выплату постоянным механизмом», — объяснил он.

Политик рассказал, что так называемые «продуктовые карточки» представляют собой попросту перечисление средств на специальную карту системы «Мир», которые можно потратить только на покупку продуктов питания местного производства. Для этого, по словам губернатора, в программу заложено около 320 млн рублей. Суммарно выплаты составят шесть тысяч рублей на человека.

vk.com / Новгородская область

Алиханов объяснил, что такое решение позволяет как поддержать местных производителей, чья продукция становится все более востребована и популярна среди жителей, так и обычных граждан, нуждающихся в дополнительной помощи. Если год назад специальные целевые выплаты могли получить только инвалиды, родители-одиночки и потерявшие из-за пандемии работу, то теперь они будут доступны также пенсионерам и многодетным родителям.

Ранее стало известно, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов был вынужден изолироваться на рабочем месте из-за положительного теста на коронавирус. Отмечалось, что глава региона перенес заболевание в легкой форме.