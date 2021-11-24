Госдума отложила рассмотрение закона о введении QR-кодов в самолетах и поездах

Госдума до конца 2021 года не планирует обсуждать законопроект о введении в самолетах и поездах обязательной проверки QR-кодов. Документа под номером N22809–8 не оказалось в декабрьском графике работы парламента, сообщает «Интерфакс».

Также отложено рассмотрение закона, который предоставляет губернаторам право самим вводить или отменять QR-коды для посещения общественных мест. В их число, по задумке авторов инициативы, не входят продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости и аптеки.

Закон о QR-кодах в поездах и воздушном транспорте внесли на рассмотрение в Госдуму 12 ноября. Документ гласит, что проверка сертификатов о прохождении вакцинации должна осуществляться при продаже билетов. Те, кто купил билеты заранее, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кода, смогут сдать их и вернуть деньги в течение 30 дней.

Подобная система уже работает в нескольких российских городах. К примеру, с 22 ноября воспользоваться общественным транспортом в Казани можно только при наличии QR-кода. О том, к чему привели такие нововведения, «Политика Сегодня» писала ранее.