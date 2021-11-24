Председатель Верховного суда Башкирии Латыпова умерла от последствий коронавируса

Председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова скончалась в Башкирии. Она была доставлена в больницу с коронавирусом.

Печальное известие сообщил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Он выразил соболезнования по поводу кончины председателя. Латыпова была настоящим профессионалом своего дела, талантливым юристом, пользующимся авторитетом среди коллег, отметил он.

«Земфира Узбековна внесла весомый вклад в развитие и совершенствование региональной судебной системы, проявила себя как эффективный и ответственный руководитель, искренне преданный делу», — цитирует пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии слова Толкачева.

Женщина болела коронавирусной инфекцией и лечилась в республиканской клинической больнице №2 в Уфе.