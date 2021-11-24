Мария Захарова прокомментировала изменение тем встречи главы ОБСЕ Линде с Лавровым

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде исказила темы переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сказала представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Москва недоумевает, почему Линде заявляла, что приедет в Россию для обсуждения деятельности Организации с акцентом на СМИД в Стокгольме.

«А постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы — миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России», — указано в комментарии Марии Захаровой.

Она уверена, что такой шаг Анн Линде негативно отразится на итогах шведского представительства в ОБСЕ.