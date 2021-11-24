Президент-рабовладелец. В Нью-Йорке демонтировали памятник Томасу Джефферсону

Демократы из Нью-Йорка добились демонтажа статуи третьего президента США Томаса Джефферсона в городской мэрии. Памятник одному из авторов Декларации независимости простоял там 187 лет, пока за него не взялись «несколько темнокожих и латиноамериканских членов Демпартии», пишет газета The New York Times (NYT).

19 октября городская комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы снять двухметровую статую с постамента. Бронзовый памятник уже демонтировали, однако его дальнейшая судьба пока неясна.

«Джефферсон был рабовладельцем, которому принадлежало более 600 африканских рабов, — заявила член городского совета Адриана Адамс. — Он получал экономические выгоды от их рабского труда. Он придерживался мнения, что темнокожие люди уступают белым людям. <…> Теперь, когда я вхожу в палаты городского совета, чтобы проголосовать, обсудить законодательные вопросы или помочь людям, я думаю об этой истории, а также об истории, которой меня учили в детстве в отношении наших отцов-основателей».

Джефферсон занимал пост представителя Конгресса Конфедерации, сторонники которой в последние несколько лет осуждаются на территории США с подачи активистов движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) и их единомышленников. Портрет выдающегося дипломата изображен на пятицентовой монете и двухдолларовой банкноте.