Украина начала операцию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с беженцами

Пограничные войска, резервы ВСУ и сотрудники спецслужб Украины начали спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией на фоне ситуации с беженцами. Об этом объявили в пресс-службе украинской погранслужбы.

Как подчеркнули в Киеве, цель операции — не допустить нарушения государственной границы Украины и миграционного кризиса, подобного тому, который развернулся у рубежей ЕС. В ведомстве добавили, что операция носит превентивный характер и нацелена на недопущение противоправных действий.

«Она [операция — Прим. ред.] координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами. Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — добавили в погранслужбе Украины.

Вооруженные силы Белоруссии также намерены ответить на изменение миграционной обстановки в регионе. Начальник генштаба белорусской армии Виктор Гулевич заявил, что подготовка военнослужащих станет более интенсивной, также больше ресурсов будет вложено в развитие разведки.