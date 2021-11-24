Шойгу: 10 бомбардировщиков ВВС США в ходе учений отработали ядерный удар по России

Российские военные фиксируют существенную активизацию действий стратегической авиации ВВС США у границ России. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с начала ноября самолеты Военно-воздушных сил США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, в начале ноября состоялись учения стратегических сил США Global Thunder, в рамках которых 10 американских бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений.

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов», — сказал Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал страны НАТО отказаться от провокационной деятельности у российских границ. По его словам, отказ Альянса от конфронтационной политики в отношении России позволит наладить диалог между Москвой и Западом.