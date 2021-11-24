Власти Хабаровского края введут экспресс-тестирование на коронавирус перед вакцинацией

Экспресс-тестирование на COVID-19 перед вакцинацией введут в Хабаровском крае, соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания оперштаба в правительстве региона.

В Хабаровский край уже поступило 90 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Предполагается, что подобная мера позволит выявить пациентов с бессимптомным течением COVID-19.

«Экспресс-тестирование будут проводить волонтеры из ДВГМУ», — сообщается на официальном портале правительства Хабаровского края.

Власти региона заверили, что экспресс-тестирование не повлияет на время ожидания очереди на вакцинацию. На сегодняшний день двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились свыше 461 тысяч жителей Хабаровского края.