Дельта-штамм коронавируса может стать причиной тяжелой пандемии

Штамм коронавируса «Дельта» может спровоцировать тяжелое развитие пандемии, предупредили ученые Гарвардского университета.

Схожие с дельта-штаммом COVID-19 разновидности патогена отличаются более эффективным распространением между людьми. Варианты коронавируса могут заражать человека даже тогда, когда он уже перенес инфекцию, отметили гарвардские специалисты. Они создали математическую модель, которая показала развитие пандемии.

Экспертам удалось узнать, что будет при доминировании различных штаммов COVID-19 и при условии использования всех защитных мер населением. Оказалось, что самым опасным стал вариант, который передается легче остальных. Тяжелую пандемию коронавируса может вызвать дельта-штамм, отметили ученые.

Защититься от COVID-19 можно только с помощью вакцинации. Врач-инфекционист Домодедовской городской больницы Ирина Пикалова призвала всех непривитых пройти процедуру, передает телеканал «360».