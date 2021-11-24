Депутат из Рязани намерен расстреливать людей за покупку справок о вакцинации

В Рязанской областной думе прозвучало предложение ввести практику расстрелов для людей, которые купили поддельный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Инициатива принадлежит местному депутату Владимиру Сидорову, который выразил желание лично участвовать в казнях.

«Вообще за это [покупку поддельных сертификатов о прививке] надо расстреливать. Я бы считал… я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать. Другого выбора у нас с вами нет», — посетовал народный избранник.

Депутат Рязанской облдумы от «Единой России» Владимир Сидоров заявил, что за покупку поддельных сертификатов о вакцинации граждан нужно расстреливать. «Я бы сам принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать!», — сказал он.https://t.co/bEK06vtu82 pic.twitter.com/i5lRjyMnUQ — РБК (@ru_rbc) November 23, 2021

Областные СМИ пишут, что столь радикальный призыв объясняется личной трагедией: не так давно Владимир Сидоров потерял жену. Женщина скончалась от коронавирусных осложнений. Об этом журналистам рассказал сам единоросс, назвав свое скандальное заявление «крайне эмоциональным высказыванием».

«Посмотрите, что вокруг происходит, как болеют люди, как врачи зашиваются. Да, сказал я [про расстрелы] на эмоциях, но я просто уверен, что обходиться с теми, кто купил себе сертификат, нужно очень жестко, наказание должно быть весомым», — объяснил парламентарий.

Сидоров также признался, что сам болел коронавирусом в тяжелой форме около месяца.