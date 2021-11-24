Семилетний мальчик погиб под колесами водовоза на пешеходном переходе в Казани

В Казани водитель водовоза КамАЗ сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ребенок скончался на месте от полученных травм, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан Руслан Галиев.

Смертельная авария произошла на пересечении улицы Можайского и Горьковского шоссе. Семилетний ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда его сбил водовоз. По предварительным данным, 65-летний водитель автоцистерны не заметил мальчика.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. В ходе нее правоохранители узнают точные причины и обстоятельства трагедии, а также примут процессуальное решение.