«Мы не против вакцинации». Адресаты открытого письма врачей сдались под напором медиков

На открытое письмо главврачей к «противникам вакцинации» ответили адресаты из большой политики. Глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «СР — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и экс-депутат Вячеслав Лысаков отреагировали по-разному, но кое в чем были едины — например, в отказе от приглашения посетить «красную зону».

Утром 24 ноября было опубликовано обращение к известным политикам и артистам, которое подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Медики предлагали лидерам мнений, относящимся к вакцинации критически, увидеть последствия отказа от прививки своими глазами.

«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», — сказано в тексте письма.

Не против вакцинации, но против принуждения

Глава российской делегации ПАСЕ Петр Толстой подошел к вопросу дипломатически и пошел с врачами «на мировую». Он поблагодарил за приглашение в ковидный госпиталь, но подчеркнул, что «страдания и смерть тоже в своей жизни видел».

Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого /

Справедливости ради, Толстой не является противником вакцинации как таковой, но выступал против обязательных прививок от коронавируса. В свое оправдание он заявил, что исходит из позиции президента Владимира Путина, «не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина». Однако пропаганду «антиваксеров» политик все-таки осудил, поблагодарив врачей за спасенные жизни и благородный труд.

«Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. <…> А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», — написал Толстой в Telegram.

Сергей Миронов заявил, что письмо «не по адресу», а он «всегда заявлял о необходимости вакцинации» и даже сам сделал прививку, как почти все члены думской фракции СРЗП. Как и Толстой, он поддерживает «осознанную и добровольную вакцинацию», критикуя «различные формы принуждения». Развивать массовую вакцинацию Миронов предлагает «убеждая людей, заинтересовывая их и прислушиваясь к ним», а также настаивает на бесплатном экспресс-тестировании для россиян, которое сможет «отделить больных от здоровых».

За Зюганова врачам ответили в КПРФ: отмечается, что лидер коммунистов не выступает против вакцинации, а сам привился уже два раза. По словам Владимира Жириновского, он год уговаривал коллегу сделать прививку, «а он ждал, видимо, пока у них во фракции два депутата не умрут». В «красную зону» Геннадий Андреевич не пойдет: пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко объяснил решение тем, что «Зюганов и так постоянно в красной зоне: вся страна — красная зона».

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков на письмо отреагировал бурно. Он якобы выступает «не против вакцинации», а «против вот такой вакцинации угрозами и обманом». Кроме того, политик резко высказался в адрес Дениса Проценко и отказался посещать «красную зону».

«Дорогой Денис! <…> Когда ты родился и еще даже сам не ходил на горшок, я уже работал на "Скорой", в выездной бригаде реанимации. Поэтому лично меня не стоит звать ни в "красную зону" и, тем более, в реанимацию или патанатомическое отделение», — негодует Лысаков в Telegram.

«Право и мораль»

В Совете Федерации обращение врачей поддержали, а сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что и сама переболела коронавирусом «достаточно непросто». Нравственную дилемму противников обязательной вакцинации она решает с помощью философии.

«Что касается всего того, что происходит сегодня вокруг коронавируса, я бы поделила это на две составляющие: право и мораль. Наши права и свободы — они неотчуждаемы и принадлежат каждому из нас от рождения, но осуществление этих прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц», — заявила Ковитиди RT.

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