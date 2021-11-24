«Ведомости»: итоговая пресс-конференция Путина состоится 23 декабря

Итоговая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может пройти во второй половине декабря. Вероятная дата — 23 декабря, День дальней авиации ВКС России

О дате мероприятия изданию «Ведомости» сообщил источник, близкий к администрации президента.

По традиции, общение Владимира Путина с журналистами проходит в третий или четвертый четверг декабря. В этом году вряд ли президент решит провести пресс-конференцию раньше, считает собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что своевременно предупредит журналистов о дате мероприятия. Вероятно, оно пройдет в очном формате.