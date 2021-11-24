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Пользователи Reddit сравнили фотографию советского солдата Кобытева до и после ВОВ

Армия
Пользователи Reddit сравнили фотографию советского солдата Кобытева до и после ВОВ

Пользователи американской социальной сети Reddit сравнили две фотографии советского солдата, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева.

Первый снимок был сделан до начала ВОВ, а второй — спустя четыре года, уже после окончания войны. Пользователей американской соцсети шокировало то, как сильно изменился советский солдат. Один из комментаторов отметил, что участие в военных действиях влияет на облик человека.

Пользователи заметили, что за четыре года Кобытев постарел на десятки лет, у него появились глубокие морщины, а взгляд стал тревожным и уставшим.

«Перемена в глазах просто пугающая», — отметил один из комментаторов.

Некоторые пользователи обратили внимание, что советский солдат еще и сильно похудел, а его глаза запали. Из-за этого взгляд кажется таким пугающим. Один из комментаторов добавил, что Кобытев видел самое худшее, что есть в мире, потому что он пережил все ужасы Великой Отечественной войны.

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