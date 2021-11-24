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США пригласили 110 стран на декабрьский «Саммит за демократию»

Политика
США пригласили 110 стран на декабрьский «Саммит за демократию»

Соединенные Штаты проведут «Саммит за демократию» в видеоформате 9-10 декабря. Приглашения на конференцию получили свыше 100 стран и территорий.

Судя по опубликованному на сайте Госдепартамента США списку, среди приглашенных нет России и Китая. При этом среди участников отмечен Тайвань, который, согласно официальной позиции КНР, считается одной из китайских провинций.

В списке также отмечены все входящие в ЕС страны кроме Венгрии. На саммит так же не пригласили Турцию.

Среди государств бывшего СССР в списке участников саммита значатся Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина и Эстония. Однако среди приглашенных нет других союзников США — Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Катара и ОАЭ.

С идеей «Саммита за демократию» ранее выступил президент США Джо Байден. Отмечается, что помимо глав государств, в саммите примут участие представители гражданских объединений, бизнеса и благотворительных организаций, им предстоит обсудить вопросы соблюдения прав человека и защиту от авторитарной власти.

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