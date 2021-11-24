Трамп заявил об успехах Белого дома в диалоге с Россией при его президентстве

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством Китая и России.

Политик в интервью телеканалу Fox News отметил, что во время его президентства Россия якобы не представляла угрозы. По словам Трампа, когда он возглавлял Белый дом, то Вашингтон неплохо ладил с Москвой.

«Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу», — заявил экс-президент США.

Говоря об отношениях с Россией, Трамп указал на ситуацию с Украиной. По словам республиканца, он «сказал кое-что» руководству в Киеве.

«Я не собираюсь биться за Украину — они должны сами постоять за себя», — заявил Трамп.

Также экс-президент США отметил, что когда он был на посту, над Тайванем не летали китайские бомбардировщики. Глава КНР Си Цзиньпин понимал, что не может на это пойти, считает Трамп. По его словам, он ладил и с российским, и с китайским лидерами