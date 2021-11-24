Американское минобороны реорганизовало подразделение по слежке за инопланетянами

Американское министерство обороны реорганизовало подразделение, задача которого будет заключаться в мониторинге всех воздушных объектов. Соответствующей информацией поделились в пентагоне.

Новая группа заменит рабочее подразделение по слежке за инопланетянами. Она также получила и новое название — группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам. В Пентагоне подчеркнули, что этому подразделению придется синхронизировать работу в минобороны и во всем американском правительстве по обнаружению, идентификации и атрибуции объектов, которые представляют интерес.

Группа также будет вынуждена оценивать и снижать все угрозы национальной безопасности. В Пентагоне подчеркнули, что министерство внимательно следит за всеми вторжениями в воздушное пространство США. Из-за этого Вашингтону необходимо иметь группу, которая занимается слежкой за опознанными и неопознанными объектами.